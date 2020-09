Vier Bewohner erlitten in der Nacht auf Dienstag beim Kellerbrand eines Mehrfamilienhauses leichte Rauchgasverletzungen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Kurz nach Mitternacht ging der Notruf über den Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Erlanger Straße ein. Rund 70 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, der Polizei und des Rettungsdienstes waren vor Ort. Die Flammen konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Foto: Feuerwehr Neunkirchen