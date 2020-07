Keine Ruhe

Anette Schreiber Let's get loud... heißt es in einem Lied, lasst uns laut werden. Das ist das Motto im Sommer schlechthin, scheint mir. Zugegeben mit steigenden Temperaturen nimmt auch der Stresslevel bei mir zu. Und nach einem Arbeitstag, an dem man mit den schwitzenden Fingern über die Tastatur rutscht, freue ich mich umso mehr auf abendliche Entspannung und Ruhe auf der Terrasse. Von wegen!

Sommer ist die Zeit des Draußenseins auch für die anderen. Angesichts von Corona heftiger denn je. Erst einmal sind da die Autofenster weit unten und das Radio laut aufgedreht. Da zeigt sich, wie unterschiedlich Musikgeschmäcker sind. Vorbeirauschende setzen immer ihre Kostproben ab.

Tja und dann wurden heuer natürlich viele Projekte aufgeschoben. Jetzt, wo man wieder Dinge miteinander machen darf, werden sie erledigt. Nach Feierabend auf Baustellen aller Art; mit Maschinen aller Art; und mit Geräuschen aller Art. Ach ja, und auf den Feldern, wir leben schließlich auf dem Land, da läuft die Ernte grad intensiv. Kinder toben ausgelassen in ihren schönen Privatpools. Dachziegeln klatschen auf den Boden. Fußball darf wieder trainiert werden. Schön, wenn alle Spaß haben und sich ausleben. Meine Liege hingegen bleibt unbelegt.

Schade, dass ich nicht Schlagzeug lerne oder etwas in der Art. Bei der Geräuschkulisse würde das jetzt gerade wohl gerade keinen stören, und ich könnte auch meinen Beitrag zur allgemeinen Lärmkulisse beisteuern.