Bamberg vor 12 Stunden

Kaum Ansturm auf Schnelltests

Ehrenamtliche der Hilfsorganisationen sorgten in Stadt und Landkreis dafür, dass Angehörige ihre Lieben an den Feiertagen in Altenheimen besuchen konnten. "Hut ab!" lobten Ministerin Huml, OB Starke und Landrat Kalb.