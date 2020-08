"Katzenomi" Isa sucht ein gemütliches Zuhause mit Freigang

Die Hauskatze Isa, weiblich, kastriert und circa im Jahr 2008 geboren, sehnt sich nach einem gemütlichen Zuhause. Isa tauchte eines Tages Mitte Juni in Mitwitz auf. Sie hatte eine große blutende Wunde am Ohr und schien Anwohner um Hilfe zu bitten. Da sie niemand kannte und keiner wusste, wo sie herkam, wurde sie ins Tierheim Kronach gebracht.

Inzwischen ist die Wunde gut verheilt, Isa ist geimpft, entwurmt und topfit. Wie sich herausgestellt hat, war sie bereits kastriert, also muss sie irgendwann einmal einen Besitzer gehabt haben. Leider hat sich jedoch niemand im Tierheim gemeldet. Daher wird nun eine gemütliche neue Bleibe für die "Katzenomi" gesucht. Dass Isa schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, zeigt schon die Tatsache, dass sie fast keine Zähne mehr hat. Das stört sie allerdings wenig, denn leckeres Dosenfutter kann sie auch so mühelos fressen.

Überhaupt ist sie ein echter Sonnenschein und strahlt Optimismus und Lebensfreude aus. Isa ist eine sehr freundliche und gutmütige Katze, die mit allen Menschen bestens zurechtkommt. Sie hat auch tierärztliche Prozeduren klaglos über sich ergehen lassen.

Auch als Zweitkatze geeignet

Isa ist nicht ängstlich, sondern zutraulich und anschmiegsam. Schmusen liebt sie über alles. Es ist gut vorstellbar, dass sie auch einer Familie mit vernünftigen Kindern oder Katzenanfängern große Freude bereiten könnte.

Auch mit anderen Katzen versteht sich Isa sehr gut. Sie ist in Gegenwart der anderen stets entspannt und gelassen und hat noch nie Streit angefangen. Sie könnte daher sicher auch als Zweitkatze leben. Da sie draußen gefunden wurde und vermutlich einige Zeit allein auf der Straße gelebt hat, ist sie Freigang gewohnt. Deshalb soll sie nicht in eine reine Wohnungshaltung vermittelt werden. Ein Zuhause in verkehrsberuhigter, ruhiger Umgebung, in der sie - nach etwas Eingewöhnungszeit - nach Lust und Laune etwas durch die Umgebung streifen kann, wäre perfekt.

Isa ist agil und kann sich auch in neuen Lebenssituationen erstaunlich schnell zurechtfinden. Vielleicht gibt es ja irgendwo nette Menschen, die ein Herz für die muntere "Katzenomi" haben.

Interessierte Katzenfreunde wenden sich an den Tierschutzverein Kronach, Ottenhof 2, Telefonnummer 09261/20111, E-Mail tsvkc@gmx.de, tierheim-kronach.de. red