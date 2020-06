Karte ermöglicht Blick auf alle Baustellen in der Stadt

Ein weiterer Schritt zur Umsetzung der Digitalen Agenda der Stadtverwaltung: Ab sofort werden alle Baustellen mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr auf der städtischen Internetseite unter www.stadt.bamberg.de/baustelleninfo in einer interaktiven Baustellenkarte angezeigt. Interessierte können sich zusätzlich bei einem Newsletter anmelden und erhalten regelmäßig eine Übersicht der anstehenden Baumaßnahmen, teilt die Stadt mit.

Dabei werden nicht nur Baumaßnahmen erfasst, die gerade durchgeführt werden. Auch geplante Vorhaben werden mit ersten Informationen angezeigt und laufend ergänzt. Abgedeckt werden dabei nicht nur städtische Maßnahmen wie Straßen-, Kanal- oder Leitungsbau, sondern auch größere Maßnahmen weiterer öffentlicher oder privater Bauherren.

Die Übersichtskarte arbeitet mit einer OpenStreetMap und ist auch mobil abrufbar und somit jederzeit nutzbar. Alle Informationen werden direkt vom Straßenverkehrsamt eingepflegt und täglich in der Online-Karte aktualisiert. Mit einem Klick auf die Symbole in der Karte erhält man weitere textliche Informationen wie über Dauer, Grund und Bauherr der Maßnahme sowie natürlich die verkehrlichen Auswirkungen. So kann man sich stets aktuell über Verkehrsbehinderungen und Umleitungen informieren. "Mit der Baustellenkarte bietet die Stadt Bamberg eine kompakte Übersicht, um sich über Baubeginn, Bauende und mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen und Umleitungsstrecken zu informieren", freut sich Oberbürgermeister Andreas Starke über das neue Angebot. Der Referent für Wirtschaft, Beteiligung und Digitalisierung Goller fügt hinzu: "Es ist eine sinnvolle digitale Ergänzung zu den bisherigen Informationen der Pressestelle sowie der Wirtschaftsförderung der Stadt Bamberg". red