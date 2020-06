Jugendhaus öffnet wieder seine Pforten

Nach einer gefühlten Ewigkeit kann das Team des Herzogenauracher Jugendhauses "rabatz" wieder das beliebte Jugendcafé "FreiRaum" starten, schreibt Mitarbeiter Thomas Schönfelder. Mit neuen Hygieneregeln und einigen Programmeinschränkungen freue sich das Team schon sehr darauf, die jugendlichen Gäste endlich wiederzusehen.

Um das Außengelände gut nutzbar zu machen, habe sich in der Zwangspause einiges getan: große Sonnenschirme, gemütliche Sitzgruppen, Sitzsäcke, Sonnenstühle und vieles mehr erwartet die Besucher. Ab heute bis zum Beginn der Sommerferien hat das Jugendhaus wieder jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 15.30 bis 21.30 Uhr unter Einhaltung der bestehenden Hygieneregeln geöffnet.

In den Sommerferien startet dann auch wieder das große Ferienprogramm mit vielen Aktionen, Fahrten, Ausflügen und Workshops für Jugendliche ab zwölf Jahren. Auch in der Ferienzeit öffnet das Jugendhaus "rabatz" den "FerienFreiRaum" regelmäßig jeden Montag und Freitag von 15.30 bis 20 Uhr. Größere Veranstaltungen wie Konzerte, Discos und Partys müssen leider noch warten, so Schönfelder, trotzdem lohne es sich für die Herzogenauracher Jugendlichen, vorbeizuschauen und den Tag nach dem Freibad im "rabatz" ausklingen zu lassen.

Auch die beliebten Workshops gehen so langsam wieder los: Der erste "Gitarrentreff" ist am 17. Juli geplant. Alle Infos zum Programm, den Einschränkungen und Hygienemaßnahmen findet man unter www.herzogenaurach.de/rabatz. red