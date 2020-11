Die Idee zum "schönsten Adventskalender der Welt" hatte Mike Wuttke 1995 bei einer Tasse Glühwein am Rathausplatz. "Ich stand da mit Irene Mattle, die damals das Tourismusbüro geleitet hat", blickt der ehemalige Leiter des Fränkischen Tages Forchheim zurück. "Und da habe ich so die Fenster am Rathaus gezählt." 23 Fenster und die große Tür waren das Ergebnis. Dabei sei ihm die Idee zu einem Adventskalender am Rathaus gekommen.