Der Wirtschaftsförderer des Landratsamtes, Michael Brehm, weist auf das bayerische Unternehmer-Lab hin, das zum Ziel hat, kleine und mittelständische Unternehmen bei der Bewältigung der aktuellen Corona-Krise und der Anpassung an die sich verändernden Markt- und Umfeldbedingungen zu unterstützen.

Eine erste Gruppe von knapp 40 Unternehmern hat sich im Sommer 2020 bereits zusammengefunden, um gemeinsam an Strategien und Konzepten für die Erweiterung bisheriger oder Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zu arbeiten. Das Netzwerk soll nun um eine weitere Projektgruppe erweitert werden und ebenfalls eine bayernweite, branchenübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem vertrauensgeschützten Rahmen zwischen gleichgesinnten Unternehmern - unterstützt durch erfahrene Moderatoren, Coaches sowie Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft - ermöglichen, um gemeinsam neue Ideen und Lösungsansätze zu erarbeiten und umzusetzen. Inhaltlich richtet es sich an den individuellen Themen der teilnehmenden Betriebe aus.

Das auf Online-Veranstaltungen ausgelegte Unternehmer-Lab bietet dabei folgende Leistungen: Unternehmerforum als zentrale Austauschplattform, Workshops, Expertenvorträge, Themen-Werkstätten und Un-ternehmer-Coaching. Laut Auskunft von Wirtschaftsförderer Michael Brehm wird das Projekt mit EU- und bayerischen Mitteln gefördert, so dass keine Gebühren entstehen.

Weitere Informationen zum Projekt und Anmeldung unter www.unternehmerinnenlab.de. red