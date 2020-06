Ideen für Ferien gesucht

Kurz und knapp gestaltete sich die jüngste Gemeinderatssitzung. Zwei Stellungnahmen zu Bebauungsplänen wurden einstimmig abgehandelt. Im Ortsteil Weyers der Gemeinde Ebersburg soll an der "Ziegelhütte II" ein neues Baugebiet entstehen, und in Niederkalbach steht im Gewerbegebiet die Änderung des Flächennutzungsplanes an. Motten als Anliegergemeinde sei "in keinster Weise davon betroffen", so Bürgermeisterin Katja Habersack, somit gäbe es auch keine Einwände.

Vorschläge einreichen

Ob das Ferienprogramm auch in Corona-Zeiten stattfinden könne, sei laut 3. Bürgermeisterin und Jugendbeauftragten Lena Böhm (FW Kothen-Motten-Speicherz) fraglich. Trotz Hygienekonzept des Landratsamtes "steht das Ferienprogramm in den Sternen". Alternativ sei ein Projekt angedacht, an dem sich alle Mottener Bürger beteiligen können. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können Vorschläge mit genauen Beschreibungen zu Unternehmungen in der Gemeinde an die beiden Jugendbeauftragten schicken. Es werden Aktivitäten für alle Altersgruppen gesucht. Die Vorschläge werden auf der Mottener Homepage, im Gemeindeblatt und in den sozialen Medien veröffentlicht. Das Projekt könne auch nach den Sommerferien - sowohl für Touristen, als auch für Einheimische - weitergeführt werden. blm