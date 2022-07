Am Samstag meldete der Hausmeister eines großen Mehrfamilienhauses im Erlangener Stadtgebiet, dass er sich Sorgen um einen der Mieter mache. Unter dessen Wohnungstür schlüpften immer wieder Kakerlaken heraus und es rieche sehr unangenehm, berichtete der Mann.

Die eingesetzte Streife versuchte zunächst, den Mieter durch Klingeln und Klopfen zum Öffnen der Wohnungstür zu bewegen. Bei dem Mieter handelt es sich um einen 39-jährigen Mann.

Da nicht geöffnet wurde und die Beamten nicht ausschließen konnten, dass sich der Mann in der Wohnung in einem hilflosen Zustand befindet, wurde die Feuerwehr Erlangen für eine Wohnungsöffnung verständigt.

Bild des Grauens

Den Polizeibeamten bot sich in der Wohnung ein Bild des Grauens. Müll und Unrat türmte sich in der gesamten Wohnung in einer Höhe von 1,50 Meter und es roch übel. Um auszuschließen, dass der Mieter der Wohnung unter den Müllbergen liegt, wurde mit

Schaufeln nach ihm gegraben.

Die Beamten wurden nicht fündig. Ob der Mieter sich noch regelmäßig in seiner Wohnung aufhält oder diese aufgegeben hat, konnte nicht geklärt werden.

Das Ordnungsamt der Stadt Erlangen wird über den desolaten Zustand dieser Wohnung in

Kenntnis gesetzt. pol