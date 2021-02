Das Baugebiet "Gerbersleithe Ost" füllt sich immer weiter und die Nachfrage reißt nicht ab. So wurden nicht nur zwei weitere Grundstücke am "Heidweihergraben" verkauft, wie Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein ( CSU ) bei der Sitzung des Bauausschusses bekanntgab. Es gab auch grünes Licht für sechs Einfamilienhäuser am "Heidweihergraben".

Das Baugebiet reicht nun fast bis zum Reuther Weg. Der Bauausschuss billigte auch diesmal eine Reihe von Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes . Im Genehmigungsfreistellungsverfahren konnte diesmal aber nur ein Bauantrag für ein Einfamilienhaus mit Garage und Stellplatz behandelt werden. Foto: Richard Sänger