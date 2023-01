Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr im Vereinslokal der Brauerei Schmidt standen Ehrungen auf dem Programm: Laut Pressemitteilung der Wehr verteilte Kommandant Patrick Sorger etliche Urkunden und Abzeichen an aktive Kameraden. Offizielle Ernennungsurkunden erhielten Osvaldo Nechita zum Fahrzeugbeauftragten, Holger Seelbach zum IT- und Sicherheitsbeauftragten, Anna Burkhardt zur Leitung der Kinderfeuerwehr, sowie Christoph Schmidt, Wolfgang Stumpf und Artur Zwanzger als Gerätewarte.

Einsatz wegen Grundschulbrand

Sorger verwies in seinem Bericht auf 45 Einsätze, die von den 43 Aktiven im Jahresverlauf abgearbeitet worden waren. Auf einige Einsätze ging er besonders ein: Zum einen der prägende Einsatz des Brandes in der Grundschule in Adelsdorf, bei dem 26 Kameraden der Neuhauser Wehr im Einsatz gewesen seien. Besonders hervor hob der Kommandant hierbei, dass zum Zeitpunkt der Alarmierung − es war 8.17 Uhr − die meisten Kameraden bereits auf der Arbeit gewesen waren. Dennoch war die Einsatzstelle um 8.26 Uhr mit 21 Kameraden angefahren worden. Im späteren Verlauf war noch Verstärkung hinzugekommen.

Des Weiteren erwähnte er einige Verkehrsunfälle, bei denen vor allem der Rettungssatz der Feuerwehr Neuhaus gefragt gewesen war. Das sollte aus seiner Sicht bei einer Neubeschaffung des Löschfahrzeuges im Auge behalten werden und der Standort des Rettungssatzes solle in Neuhaus bleiben.

Die stellvertretende Kommandantin Nadine Burkhardt erwähnte die Anschaffung eines Schnelleinsatzzeltes. Durch zahlreiche Spenden wurden die Kosten fast vollständig abgedeckt.

Jugendliche aktiv bei der Wehr

Jugendwart Mario Beßler berichtete, dass die Jugendfeuerwehr eine Stärke von elf Jugendlichen aufweisen kann, die sich in 14-tägigem Rhythmus engagiert im Feuerwehrgeschehen eingebracht hatten.

Er berichtete über die im Juni abgehaltene Sicherheitswache des Johannisfeuers des Schützenvereins, die bei den Jugendlichen zum festen Bestandteil des Jahres gehört. Nach der Sommerpause im August wurden die Jugendlichen wieder aktiv und unterstützten bei der Absicherung des St.-Martinsumzuges des Kindergartens.

Viele Kids sind dabei

Der Bericht der Kinderfeuerwehr wurde verlesen von Anna Burkhardt. Die stolze Zahl von 48 Kindern stellt die größte Gruppenstärke seit Beginn der Kinderfeuerwehr im Jahr 2016 dar.

Vorsitzende Waltraud Burkhardt ging auf die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres ein und nannte unter anderem die Weihnachtsaktion, bei der 147 Weihnachtspäckchen sowie unzählige Kisten mit Kleidung, Schuhen, Spielsachen usw. für Anina-Steierdorf gesammelt worden waren.

Kassier Jörg Viehmann verwies auf eine positive Jahresbilanz von 588,32 Euro. red