Die Stadtverwaltung musste ein paar Tage länger auf den Segen der Sternsinger warten. Diese besuchten am Mittwoch, 11. Januar, zusammen mit Pastoralreferent Thomas Matzick das Interimsrathaus.

Rund um den Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar gehen die Sternsinger von Haus zu Haus, singen, segnen und sammeln Spenden. Auch im Interimsrathaus – stellvertretend für die ganze Stadt Herzogenaurach – machten sie wieder Station.

Segensaufkleber angebracht

Wie in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus festgehalten wird, haben die jungen Könige den Segen „20*C+M+B+23“ an die Tür des Bürgermeisteramts geschrieben, und sie brachten den Segensaufkleber an der Eingangstüre des Interimsrathauses an. Die Buchstaben stehen für „ Christus mansionem benedicat“ – was übersetzt heißt: „ Christus segne dieses Haus“.

Bürgermeister German Hacker freute sich über den Besuch der Herzogenauracher Sternsinger . Er sagte: „Vielen Dank für euren Segenswunsch und ganz besonders für das wertvolle Engagement und die Solidarität, euch für andere Kinder einzusetzen. Sternsinger tun Gutes und helfen mit ihren Spenden Kindern auf der ganzen Welt.“

Projekte in Indonesien

Die Aktion des Jahres 2023 trägt das Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“. Die Spenden fließen in Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern und dieses Jahr schwerpunktmäßig in Projekte in Indonesien. red