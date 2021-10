Nach langer Pandemiepause ist es dem Vokalensemble „Sing A-Moll“ aus Röttenbach nun endlich wieder möglich, ein Konzert zu geben. Es steht unter dem Motto „Very British“. Englischsprachige Lieder begleiten uns täglich und sind sehr beliebt. „Sing A-Moll“ lädt deshalb ein, die Vielfalt der britischen Musikkultur in ihrem Konzert zu entdecken. Termin ist am Samstag, 16. Oktober, um 19 Uhr, in der Lohmühlhalle in Röttenbach . Einlass ist ab 18 Uhr. Die Plätze sind unter der Telefonnummer 09195/4064 oder unter E-Mail werner.ritz@t-online.de zu reservieren. Das Vokalensemble weist darauf hin, dass es keine Abendkasse gibt. Für den Einlass gelten die 3G- und AHA-Regeln. Foto: Harald Brey