Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG hat mit Wirkung zum 1. Mai 2024 Sascha Zaps (48) zum Mitglied des Vorstands der Schaeffler AG und zum neuen Vorstand Industrial berufen. Er folgt in dieser Position auf Dr. Stefan Spindler (61), der seinen Vertrag aus Altersgründen nicht über den 30. April 2024 hinaus verlängern wird. Spindler hatte die Rolle am 1. Mai 2015 übernommen. Das berichtete das Herzogenauracher Unternehmen am Freitag.

Sascha Zaps kam 2019 zur Schaeffler AG und wurde am 1. September 2021 zum Regional CEO Europa ernannt. In dieser Funktion gehörte er bereits dem Executive Board der Schaeffler AG an, das sich aus den acht Vorstandsmitgliedern und den vier regionalen CEOs zusammensetzt.

Vor seiner Ernennung zum Regional CEO Europa war Zaps als CFO Industrial und Leiter des Bereichs Strategie & Business Development der Sparte Industrial tätig.

Bevor Zaps zur Schaeffler AG stieß, hat er unterschiedliche Führungsfunktionen bei verschiedenen Unternehmen innegehabt, unter anderem als Senior Vice President bei McKinsey & Company, als CEO und Geschäftsführer bei Telefonica Global Services sowie als CFO und Geschäftsführer von Private-Equity-Beteiligungen.

Sascha Zaps, der über einen MBA und einen BA verfügt und ausgebildeter Industriekaufmann ist, begann seine berufliche Karriere 1995 im Finanzbereich der Siemens Automobiltechnik. Es folgten weitere Finanz- und Accounting-Funktionen bei Siemens VDO, Siemens Enterprise sowie Telefonica O2 unter anderem in Belgien und den USA.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Sascha Zaps einen Kandidaten aus den eigenen Reihen mit der Leitung unserer Sparte Industrial betrauen können“, sagt Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG . red