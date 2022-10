Nach 45 Dienstjahren in der Sparkassenorganisation und 30 Jahren als Vorstand geht Reinhard Lugschi zum 30. Juni 2023 in den Ruhestand . So heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach.

Lugschi war ab 1993 Vorstandsmitglied, bis er 2014 Vorstandsvorsitzender in der Kreissparkasse Höchstadt wurde. Seit 2017 ist er stellvertretender Vorsitzender des Vorstands in der fusionierten Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt-Herzogenaurach. Er habe mit seinem langjährigen Engagement wesentlich zum Erfolg der Sparkasse beigetragen und damit auch sehr viel für die Region geleistet.

Nachfolger Matthias Mickmann

Im Sommer 2023 tritt Matthias Mickmann (52) die Nachfolge als Marktfolgevorstand an. Er setzte sich in einem bundesweiten Such- und Auswahlprozess durch. Derzeit ist er Bereichsleiter Kredit/Marktfolge und stellvertretendes Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Nürnberg.

Der gebürtige Berliner ist Diplom-Kaufmann und Master of Business Administration. Seine beruflichen Stationen führten ihn über die Grundkredit-Bank, die Berliner Volksbank und das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG 2010 zur Sparkasse Nürnberg. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Walter Paulus-Rohmer rückt auf

Mit dem Ausscheiden von Lugschi wird zudem Walter Paulus-Rohmer zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Er blickt dann ebenfalls auf über 30 Jahre Vorstandstätigkeit zurück. Bereits seit 2005 gehört er dem Vorstand der Sparkasse Erlangen an. red