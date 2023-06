Klaus Rosenfeld , Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG , hat in Vestenbergsgreuth dem IHK-Gremium berichtet, wie sich beim größten Arbeitgeber der Region Höchstadt-Herzogenaurach der Transformationsprozess zum Elektroantrieb gestaltet. Die gewählten Vertreter der mehr als 7000 Unternehmen der hiesigen Wirtschaft hatte der IHK-Gremiumsvorsitzende Michael Thiem eingeladen. Vor Ort empfingen die Gesellschafter der Martin Bauer Holding, Anne Wedel-Klein sowie Inge, Adolf und Martin Wedel die Gäste.

In seinem Vortrag berichtete Rosenfeld laut IHK-Pressemitteilung zunächst, welchen Einfluss der Fachkräftemangel, die hohe Inflation, der Ukrainekrieg, Material- und Lieferengpässe und die hohen Energiekosten auf die aktuelle Geschäftsentwicklung hätten. „Auch in diesen schwierigen Zeiten halten wir mit passender Stärke dagegen“, betonte Rosenfeld.

Interne Umstrukturierungsprozesse würden Erfolge zeigen. Zudem sei Wachstum im Bereich der Industrie für Antriebssysteme für Windkrafträder geschaffen worden. Im Bereich der E-Mobilität seien Auftragseingänge in Milliardenhöhe zu verzeichnen, berichtete der Vorstandsvorsitzende den Zuhörern. Die Bedeutung besonders von Ländern wie China und Amerika für die Schaeffler AG sei groß, da die Hälfte des gesamten Geschäftsvolumens mit diesen beiden Nationen bestritten werde.

Rosenfeld verhehlte nicht, dass die geschäftlichen Beziehungen zu China zunehmend schwierig würden. Er führte das auch auf die außenpolitischen Äußerungen der Bundesregierung zurück. Dennoch sei der Umsatz von Schaeffler im zurückliegenden Jahr um 9,4 Prozent gestiegen.

In der Diskussion wies Gremiumsvorsitzender Thiem auf die Wirtschaftskraft von Schaeffler hin, von der Landkreis und Kommunen profitieren. Zudem hob er die existenzielle Bedeutung des Unternehmens für die 11.000 Beschäftigten in der Region hervor. „Die Schaeffler AG ist ein Garant des Wohlstandes in unserem Landkreis. Deshalb freuen wir uns, dass der Vorstandsvorsitzende dieses innovativen und wachstumsstarken Unternehmens trotz aller Krisen und Unwägbarkeiten positiv in die Zukunft blickt“. red