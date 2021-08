In Erlangen gibt es erstmals zwei sogenannte Foxtrails, bei denen Jung und Alt bei einer digitalen Schnitzeljagd die unbekannten Ecken und Winkel der Stadt kennenlernen. Die mit Rätseln und Lösungsaufgaben bestückten Touren des Anbieters Foxtrail müssen mit Teamgeist und Geschicklichkeit bewältigt werden. Ab sofort können die Touren in der Tourist-Information Erlangen sowie unter www.foxtrail.de gebucht werden.

Die Tourennamen „Phönix“ und „Prometheus“ versprechen Spannung. Das Konzept von Foxtrail sieht vor, die Teilnehmer in eine fiktive Welt mitzunehmen, durch versteckte Wege zu führen und auch wichtige Orte der Stadt einzubinden.

Beim Foxtrail „Phönix“ steht eine erfundene Klimakatastrophe mit Hungersnöten und Pflanzenkrankheiten im Mittelpunkt der Geschichte. Die Teilnehmer müssen dieser entgegentreten und die rettende Formel finden. Ihr Weg führt sie durch die Erlanger Innenstadt .

Bauprojekt im Schlossgarten?

Auch der Foxtrail „Prometheus“ orientiert sich an existierenden Orten und bindet sie in ein fiktives Szenario ein. Hier soll zum Beispiel der historische Schlossgarten einem umstrittenen Bauprojekt weichen und die Teilnehmer versuchen, Schlimmeres zu verhindern.

Foxtrail ist als Gruppenerlebnis ausgelegt und kann von Teams, bestehend aus zwei bis sechs Personen, gespielt werden. Das in der Schweiz gegründete Unternehmen Foxtrail hat jährlich 180 000 Teilnehmer und ist seit 2018 auch in Deutschland vertreten. Erlangen ist nun nach Berlin, Nürnberg und Potsdam der vierte Foxtrail-Ort in Deutschland.

Tickets für die Touren können auch über die Tourist-Information Erlangen (Goethestraße 21 a, Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr) erworben werden. Alle Informationen finden sich auch im Internet unter www.erlangen.info/erlebnisfuehrung. red