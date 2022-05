Als Dank für ihren langjährigen Dienst zeichnete Landrat Hans Kalb Aktive der Feuerwehren aus dem gesamten Gebiet der Stadt mit Feuerwehrehrenzeichen in Silber und Gold aus.

Den Rahmen für die Ehrung bildete ein Festakt im Bürgersaal der Zehntscheune. Bürgermeister Johannes Krapp dankte den aktiven Feuerwehrleuten für 25 und 40 Jahre Dienst zum Wohle der Allgemeinheit. Für die Kommunen sei dieser freiwillige und ehrenamtliche Dienst von Bedeutung. Die Stadt trage daher auch Sorge dafür, dass ihre Wehren stets gut ausgerüstet sind.

Unter den vielfältigen Aufgaben, die Feuerwehren heute zu bewältigen haben, hob Kreisbrandrat Bernhard Ziegmann vor allem den Katastrophenschutz hervor. Ein Thema, so Ziegmann, das durch den Krieg in der Ukraine wieder richtig ins Bewusstsein gerückt sei.

Katastropheneinsätze gebe es auch hierzulande, wie am Beispiel von Ahrweiler/Rheinland-Pfalz deutlich werde. Auch die Schlüsselfelder Wehren hatten im vergangenen Jahr eine Abordnung in das Katastrophengebiet entsandt. Der Kreisbrandrat dankte den Aktiven, dass sie sich immer wieder einer Aus- und Fortbildung unterziehen, um im Ernstfall Hilfe leisten zu können.

Ziegmann gibt Amt ab

Für Kreisbrandrat Ziegmann war dies der letzte offizielle Termin in der Steigerwaldstadt. Da er die vorgegebene Altersgrenze erreicht, wird er sein Amt bald in jüngere Hände legen. Insgesamt war Ziegmann 42 Jahre im Feuerwehrführungsdienst. Davon 23 Jahre als Kommandant in Scheßlitz, neun Jahre als Kreisbrandinspektor und zehn Jahre als Kreisbrandrat.

Mit dem Feuerwehrehrenzeichen für 25 Jahre wurden ausgezeichnet: Peter Butterhof ( Schlüsselfeld ), Bernd Fischer und Jochen Kleinlein (beide Aschbach), Rainer Martin und Helmut Martin (beide Eckersbach), Christian Linsner (Elsendorf), Roland Badum und Stefan Feller (beide Heuchelheim), Stefan Ehrbar und Stefan Knoblich (beide Reichmannsdorf), Marco Mai (Thüngfeld) und Peter Burger (Ziegelsambach-Wüstenbuch).

Das Feuerwehrenzeichen für 40 Jahre ging an: Georg Tinter, ( Schlüsselfeld ), Edwin Christel und Bernhard Seeger (beide Aschbach), Günter Beßler und Leonhard Werner (beide Eckersbach), Georg Wilhelm (Elsendorf), Johann Forster (Heuchelheim), Josef Krug und Alfred Schuster (beide Thüngfeld), Franz Kutscher und An-dreas Burger (beide Ziegelsambach-Wüstenbuch). Evi Seeger