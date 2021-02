In einem Kiosk im Erlanger Bahnhofsgebäude hat sich am Montagabend ein Ladendiebstahl ereignet. Ein 61-Jähriger nahm sich aus einem Kühlregal mehrere Cola-Flaschen im Wert von rund zehn Euro, die er teilweise noch im Geschäft austrank. Die restlichen Flaschen steckte der Mann in Plastiktüten. Bezahlt hat der 61-Jährige nicht. Als er gehen wollte, wurde er von Mitarbeitern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein Verfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet. Der Mann hatte genügend Bargeld bei sich. Der Wohnsitzlose musste auf Weisung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro berappen.