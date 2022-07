Lieb gewordene Traditionen sollte man trotz allem beibehalten: So verschob die VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach ihr alljährliches Benefizkonzert coronabedingt von Jahresbeginn in den Sommer. Mit großem Erfolg: Denn die Münchner Symphoniker konnten an einem warmen Sommerabend mit ihrem Programm „La

dolce vita“ in der Erlanger Heinrich-Lades-Halle südländisches Flair versprühen und italienische Lebensart empfinden lassen. Das berichtet die Bank in einer Pressemitteilung.

Mit den Attributen „exzellent, dynamisch und innovativ“ gehört dieses Symphonieorchester seit über 75 Jahren zum festen Bestandteil der deutschen Musiklandschaft: Die Musiker und Musikerinnen aus 17 Nationen gestalten ihre Konzerte als Orte für gemeinsames Erleben sowie den spontanen Austausch mit ihrem Publikum. Beim Benefizkonzert „La dolce vita“ durften besonders die unsterblichen Opernarien den Abend „versüßen“: klangvolle und berühmte Kompositionen von Verdi, Puccini, Donizetti, dargeboten von den hochkarätigen Solisten Eugenia Dushina und Jesús León. Das alles verhieß einen grandiosen Musikgenuss.

Beide Sänger bewiesen eine enorme Bühnenpräsenz und so wurde das Publikum in der nahezu ausverkauften Lades-Halle auf hohem Niveau bestens unterhalten. Am Dirigentenpult stand – passend zum Motto des Abends – der Italiener Andrea Sanguineti, der in dieser Saison das Symphonieorchester auch in München durch die Sommernachtskonzerte führen wird.

Schubkraft für die Region

Bewusst behalte man auch als VR-Bank Metropolregion Nürnberg den Benefizcharakter des Konzertes bei: Denn dieses

unterhaltsame Format biete zugleich ein Forum, um die Aufmerksamkeit auf soziales Engagement in der Region zu richten, sagte Vorstandsvorsitzender Dirk Helmbrecht. Johannes Hofmann , stellvertretender Vorstandsvorsitzender, dankte dem Publikum, das diese facettenreiche Konzertreihe mit Benefizcharakter bereits seit 2006 jedes Jahr weitertrage.

Zum 14. Mal erhielt eine gemeinnützige Organisation an diesem Abend ein nagelneues Auto der Marke VW im Wert von 15.000 Euro. Warum das Palliativteam der Kinder- und Jugendklinik Erlangen immer stärker mobil sein müsse, erläuterte den Konzertbesuchern die Leiterin des Teams, Chara Gravou-Apostolatou: Das ambulante Team aus drei Ärztinnen und Ärzten, sieben Kinderkrankenschwestern, einer Pädagogin,

einer Sozialpädagogin und zwei Kunstpädagoginnen wolle dem Wunsch der Kinder und Jugendlichen entsprechen, nämlich so viel Zeit wie irgend möglich zu Hause betreut zu werden. Aktuell würden 44 junge Patienten in Mittel- und Oberfranken versorgt, so dass sich bei rund 40 Hausbesuchen pro Woche schnell zahlreiche gefahrene Kilometer summierten – knapp 800.000 seit dem Jahr 2009.

Erfreut über die neue „motorisierte Antriebskraft“ zeigten sich auch der Direktor der Kinder- und Jugendklinik, Professor Joachim Wölfle, und die Erste Vorsitzende des Freundeskreises, Gerswid Herrmann. Damit das Mobil auch rasch zum Einsatz hatte kommen können, waren die Autoschlüssel bereits als vorgezogene Osterüberraschung überreicht worden.

Kinderbus geht nach Tennenlohe

Über einen Kinderbus – ein handgeschobenes Gefährt mit Platz für sechs Kinder und einem Wert von 3000 Euro – freute sich die Kinderkrippe Sonnenschein in Tennenlohe. Leiterin Kathrin Stahl und Erzieherin Nicole Reichert dankten: „Da wir nur über eine kleine Außenanlage verfügen, ist der Kinderbus unser Portal zur Natur!“

Es war ein rundum gelungener Konzertabend – und so kam, was kommen musste: mitklatschen, mitsingen bei den Zugaben wie „Brindisi“ aus „La Traviata“ und – stehende Ovationen! red