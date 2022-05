Am Sonntag, 15. Mai 2022, tritt die Jazzgruppe „Vip-Trio“ im Kellerhaus Pommersfelden auf. Los geht es um 11 Uhr. Der Name bezieht sich auf den Namen der Bandleaderin Victoria Pohl sowie auf ihr Debüt-Album „Very Important Pieces“. Songs daraus präsentieren die Nürnberger Pianistin und ihre Bandkollegen Oliver Dannhauser am Kontrabass und Maximilian Autsch am Schlagzeug. Reservierungen unter www.kellerhaus-pommersfelden.de oder telefonisch unter 0911/883083. red