Ein ukrainisches Ehepaar , das seit mehreren Jahren in Röttenbach wohnt, hat einen monatlichen Hilfstransport in die Ukraine organisiert. Darauf weist Susanne Neuner vom Fachbereich Soziales der Gemeinde Röttenbach hin. Die Sammler bitten nun um mehrere Sachen.

Benötigt werden Medikamente, Verbandsmaterial, Isomatten, Schlafsäcke, Thermowäsche für Männer, Warme Winter- Handschuhe, warme Socken, Sturmhauben, Pullover, T- Shirts, Jacken für Männer in Tarnfarben (Dunkel), Hosen, Rucksäcke, Westen und Regenjacken .

Nahrung und Spielzeug

Außerdem werden gesammelt: Fleece-Kleidung, Taschenlampen oder Stirnlampen, Mützen, Kanonenöfen, Thermosflaschen, Generatoren, Hygieneartikel wie Duschgel , Shampoo , Zahnpasta etc., Lebensmittel: (haltbare Nahrung), Tee, Plätzchen, trockene Früchte, Reis, Nudeln, Nahrung für Babys und Kinder sowie Spielzeuge für Babys und Kinder. In die Ukraine geschickt werden sollen zudem Artikel wie Windeln für Kinder, Kinderkleidung , Schuhe, Decken, Kissen, Matratzen, Rollatoren, Krücken, Rollstühle, Thermosflaschen oder Thermoskannen.

All diese Sachen können am Samstag, 11. Februar, von 10 bis 14 Uhr in der Schulstraße 21 in Röttenbach abgegeben werden. Bei Fragen kann man sich direkt an Frau Honcharova unter der Telefonnummer 0157 /55716316 wenden, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. red