Mit Verzögerung wirkt sich die Schließung der Brauerei Heller zum Jahresende nun auch auf die Braustube aus, die Hans Heller ja weiterhin geöffnet hält. Alle noch übrigen Fässer aus der eigenen Produktion sind inzwischen leer getrunken, zuletzt kam das Zwickel vom Zapfhahn. Heller-Bier ist endgültig Vergangenheit. Freilich blieb den Gästen in der Brauerei-Wirtsstube nicht viel Zeit zum Trauern, das Leben geht weiter. Für Hans Heller bedeutete das, dass er sich nach einem neuen Bier-Lieferanten umschauen musste. Mit der Brauerei Held in Oberailsfeld in der Fränkischen Schweiz ist er fündig geworden. Das Helle vom Held ist als Fassbier jetzt beim Heller im Ausschank. Foto: Bernhard Panzer