Mit 19 großformatigen Bronzeplastiken ist der Garten am Südhang des Erlanger Burgbergs als einziger Skulpturengarten seiner Art dem Werk eines einzigen Künstlers gewidmet: dem Erlanger Bildhauer Heinrich Kirchner . Einmal jährlich bietet der Erlanger Tourismus-und Marketing-Verein eine besondere Führung im Burgberggarten an.

Bei dieser Spezialführung erfahren die Teilnehmer Interessantes zur Bedeutung der einzelnen Figuren und zur Geschichte des Gartens an sich. Bereits seit 1982 bietet ein ehemaliger Villen- und Obstgarten den perfekten Standort für die besonderen Werke.

Der Mensch und die Natur im Bezug zum Göttlichen standen für Kirchner im Mittelpunkt seiner Kunst. Zudem bietet sich vom Burgberg aus ein wunderbarer Blick über die Hugenottenstadt.

Kosten und Termin

Die Führung kostet acht Euro für Erwachsene, Kinder bis zwölf Jahre zahlen drei Euro. Tickets erhalten Interessierte direkt bei den Stadtführerinnen und Stadtführern. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, wer an der Führung teilnehmen möchte, kann laut Veranstalter einfach zum Treffpunkt kommen. Los geht es am 19. Juni um 15 Uhr am unteren Eingang des Skulpturengartens , Nähe Rathsberger Straße 1.

Der Tourismus- und Marketing-Verein bittet potentielle Teilnehmer darum sich vor der Tour darüber zu informieren, ob und zu welchen Bedingungen die Führungen stattfinden. Es gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen für Führungen. Informationen hierzu im Internet unter www.erlangen.info/stadtfuehrungen. red