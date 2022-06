Nachdem ein zunächst Unbekannter eine Frau im Bereich des Erlenstegener Forstes belästigt hatte, ist nun ein 47-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden.

Die Frau war am Montag, 13. Juni, gegen 14.30 Uhr im Bereich des Erlenstegener Forstes zu Fuß unterwegs. Hierbei lief sie vom Nürnberger Tierheim kommend den Weißenseeweg in Richtung Weißensee. In der Nähe des Weißensees trat unvermittelt ein unbekannter Mann an die Frau heran und forderte sie unter Vorhalt eines Messers zu sexuellen Handlungen auf.

Der Mann flüchtete im weiteren Verlauf in Richtung des Tierheims. Der zunächst Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: circa 40 bis 45 Jahre alt, 1,85 Meter groß, schlanke, athletische Figur mit leichtem Bauchansatz, sehr kurz rasierte dunkle Haare, trug ein Ziegenbärtchen, sprach fränkischen Dialekt.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei führte daraufhin die weiteren Ermittlungen. Es ergaben sich Hinweise auf einen 47-jährigen Tatverdächtigen. Der Erlanger Kriminalpolizei gelang es, den Tatverdächtigen am Dienstagnachmittag festzunehmen. Der 47-Jährige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die Erlanger Kriminalpolizei bittet Personen, welche den Mann am Tattag gesehen haben oder möglicherweise selbst belästigt wurden, sich unter Telefon 0911/2112-3333 zu melden. pol