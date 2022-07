Am Sonntag, 10. Juli, wird die Reihe der Erlanger Schlossgartenkonzerte fortgesetzt. Das Kulturamt der Stadt Erlangen veranstaltet die Reihe, die nun in die fünfte Runde geht. Beim diesjährigen Kinder- und Familienkonzert steht das musikalische Märchen „Miloš und die verzauberte Klarinette“ von und mit der Klezmer Band Yxalag auf dem Programm. Auf kindgerechte Art wird hier das Thema Heimat mit der Klezmermusik Yxalags zusammengeführt. Miloš muss auf seiner Reise zahlreiche Herausforderungen meistern, doch zum Glück hat der junge Prinz seine magische Klarinette dabei, die ihn bei der Flucht vor dem bösen Nachbarskönig unterstützt. Zudem schützt sie ihn vor Räubern, am Ende lässt sie die Hauptfigur gar ihre große Liebe finden.

Ein perfekt angepasstes Stück

Text und Idee stammen von der in München lebenden Musikvermittlerin Maxie von Neumann-Cosel. Sie kennt die Band und ihre Musik seit der gemeinsamen Studienzeit an der Lübecker Musikhochschule

und hat das Stück auf die Mitglieder angepasst. Das Hörbuch sprach Schauspieler und Grimme-Preisträger Jonas Nay ein.

Das Motto der Band: Yxalag – aufregend traditionell, inspirierend experimentell, back to the roots ins Hier und Jetzt!

Bei Regenwetter findet das Konzert in Erlangen im Redoutensaal, Theaterplatz 1, statt. Hier steht nur ein begrenztes Angebot an Sitzplätzen zur Verfügung. Nach Beginn des Konzerts ist kein Einlass mehr möglich. Bei unklarer Wetterlage ist am Veranstaltungstag ab 9 Uhr unter 09131/861417 eine Hotline geschaltet.

Hier geben die Veranstalter bekannt, ob das Konzert in den Redoutensaal verlegt werden muss oder doch im Freien stattfindet. red