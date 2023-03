Mit Georg Föckersperger feierte ein bekannter Unternehmer jetzt seinen 90. Geburtstag . Die Firma Föckersberger mit Sitz in Münchaurach zählt zu den prägenden Unternehmen in Aurachtal. Das heute von den Söhnen Frank und Günter Föckersperger geführte Familienunternehmen wurde 1970 in Münchaurach gegründet und ist inzwischen ein weltweit agierender Spezialist für die Ausführung von Rohr- und Kabelpflugarbeiten sowie für moderne CNC-Teile.

Das Föckersperger Rohr- und Kabelpflugverfahren wurde zunächst für die Verlegung von Strom- und Telefonleitungen eingesetzt. Seit den 80er Jahren und im Zuge der Entwicklung von flexiblen Rohrleitungen erweiterte Georg Föckersperger seine Dienstleistung des Einpflügens auf Trinkwasser-, Abwasser- und Gasleitungen. Dies erforderte auch eine stetige Erweiterung des firmeneigenen Fuhrparks mit eigens entwickelten Maschinen, um für jeden Einsatz die entsprechenden Geräte zur Verfügung zu haben.

Die Geschichte der Firma reicht bis ins Jahr 1865 zurück und gestaltet jetzt als innovativer Dienstleister die Zukunft der Energieversorgung, des schnellen Internets und der Strom-, Gas- und Wasserversorgung mit. Ohne Georg (Schorsch) Föckersperger und seine innovativen Ideen wäre das Unternehmen heute nicht das, was es ist: ein erfolgreiches Unternehmen im Bereich der grabenlosen Verlegung von Versorgungsleitungen, welches sich inzwischen auch international einen guten Namen gemacht hat.

Georg Föckersperger führte gemeinsam mit seiner im Januar 2009 verstorbenen Frau Marlene das Unternehmen mit dem neuen Firmennamen Georg Föckersperger GmbH fort und entwickelte beispiellose Innovationen. Bereits 1970 begann Föckersperger mit der Entwicklung und dem Bau des ersten Föckersperger Rohr- und Kabelpfluges. Er wird im Einsatz von einer speziellen Seilwindenzugmaschine gezogen. Der erste Kabelpflugeinsatz fand am 4. Mai 1971 bei Schwabach statt, wo ein Düker durch die Rednitz gezogen wurde.

Im Jahr 1988 führte der zweite Sohn Günter parallel mit der Fertigung von CNC-Präzisionsteilen für verschiedene Industriezweige einen neuen Geschäftszweig ein. Damit wurde ein weiterer zukunftsorientierter Bereich innerhalb des Unternehmens geschaffen. Die Kernkompetenz liegt dabei in der Komplettlieferung von komplexen Teilen und Baugruppen in höchster Qualität für die gesamte Industrie und den Motorsport. Aufs Hundertstel genaue CNC-Fertigung, Messtechnik und Laser-Kennzeichnung – Präzision ist die Profession der Günter Föckersperger GmbH . Nach der Übernahme der Unternehmensnachfolge durch die Söhne Frank und Günter wurde aus der Georg Föckersperger GmbH die Frank Föckersperger GmbH für den Bereich Rohr- und Kabelpflugsysteme und die Günter Föckersperger GmbH für den Bereich CNC-Fertigung.

Aus Niederbayern nach Franken

Ursprünglich stammt Föckersperger aus einem niederbayerischen Landmaschinenbetrieb und heiratete im Jahre 1965 Marlene Müller. Deren Mutter Babette führte nach dem Tod ihres Mannes Konrad Müller zusammen mit ihrer ältesten Tochter Lina Lehner die „ Konrad Müller Landmaschinen & Reparaturwerkstatt“ in Münchaurach . Georg und Marlene Föckersperger hatten 1971 mit der Erfindung der Kabelpflüge eine zukunftsweisende Geschäftsidee. Inzwischen gibt es mehr als 40 Patente. 2008 wurde das Tochterunternehmen InTrac gegründet, das sich mit Entwicklung, Produktion und Verkauf von Gabelstaplern, Hof- und Radladern weltweit befasst.

Über 800 Tiefbau- und Rohrleitungsbauunternehmen sowie kommunale Unternehmen und zahlreiche Versorger und private Bauherren vertrauen dem Münchauracher Unternehmen, das bis heute nahezu 100 000 Kilometer Rohre und Kabel eingepflügt hat.

Der Erfolg des Unternehmens ist der stetigen Weiterentwicklung des Rohr- und Kabelpflugsystems durch Georg Föckersperger zu verdanken. Er prägte mit seinen Neuentwicklungen eine gesamte Branche, in der sich das Unternehmen bis heute zum führenden Anbieter von Rohr- und Kabelpflugdienstleistungen als auch zum Hersteller von qualitativ hochwertigen Rohr- und Kabelpflugsystemen für den weltweiten Export zählen darf.

Von Beginn an unterstützte Georg Föckersperger die Aurachtaler Vereine und auch die beiden Söhne engagieren sich bei den Aurachtaler Vereinen. Zum Ehrentag gratulierte auch der stellvertretende Landrat Martin Oberle sowie Bürgermeister Klaus Schumann und Pfarrer Peter Söder. Richard Sänger