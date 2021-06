Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Erlangen-Höchstadt ist erneut gesunken. Laut Robert-Koch-Institut lag der Wert am Mittwoch bei 21,1 nach 27,7 am Dienstag. In den vergangenen sieben Tagen wurden 29 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Auch in der Stadt Erlangen sinken die Zahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Mittwoch 24,9, am Dienstag lag sie noch bei 30,2. In den vergangenen sieben Tagen wurden 28 Neuinfektionen gemeldet.

Insgesamt wurden seit Beginn (KW 53/2020) 186 487 Impfungen in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt verabreicht. Es haben 64 908 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote mindestens eine Impfung: 48,2 Prozent; Quote Zweitimpfung/vollständiger Schutz: 25,7 Prozent). red