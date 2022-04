Das Projekt „Taxigutscheine für Erlangen-Pass-Inhaberinnen und -Inhaber ab 60 Jahre“ soll als reguläres und dauerhaftes Angebot zur Förderung von Teilhabe in den Erlangen-Pass aufgenommen werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Sozialausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am Mittwoch. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Das Projekt „Taxi-Gutscheine für Erlangen-Pass-Inhaberinnen und -Inhaber ab 60 Jahren“ wurde im Oktober 2020 gestartet. „Menschen ab 60 Jahren, die über geringe finanzielle Mittel verfügen und den Erlangen-Pass besitzen, sollen nicht nur in der Corona-Pandemie bei ihren alltäglichen Besorgungen und Erledigungen und in ihrer sozialen Teilhabe unterstützt werden“, erklärt Sozialreferent Dieter Rosner. „Die Taxigutscheine geben ihnen auch künftig die Gelegenheit, hierfür bei Bedarf Fahrten in Anspruch zu nehmen.“

Mit dem Angebot sollte während der Pandemie die Mobilität von älteren Bürgerinnen und Bürgern unterstützt und Einschränkungen aufgrund des höheren Corona-Infektionsrisikos im öffentlichen Raum vermieden werden. Die Gutscheine wurden überwiegend für Fahrten zur Erledigung von alltäglichen Anforderungen wie etwa Arztbesuche, Einkäufe oder Besorgungen in der Apotheke genutzt.

Eine Befragung erbrachte nun, dass das Angebot von den Teilnehmenden als wertvoll und zum Teil notwendig für ihre Mobilität und selbstbestimmte Alltagsbewältigung bewertet wird.

Etwa die Hälfte der berechtigten Erlangen-Pass-Inhaber ab 60 Jahren hat, so ein Ergebnis, kontinuierlichen Bedarf an der Unterstützung durch die Taxigutscheine und ruft wiederholt Gutscheinhefte für Taxifahrten in Höhe von 25 Euro ab. Inhaber des Erlangen-Passes ab 60 Jahren sollen deshalb unter Angabe ihrer Erlangen-Pass-Nummer Taxigutscheine auch künftig telefonisch beim Sozialamt der Stadt abrufen können. Damit ist ein niedrigschwelliger Zugang zu diesem Angebot gewährleistet. „Mit der Aufnahme des Angebots der Taxigutscheine wird der Erlangen-Pass auch als Instrument zur Unterstützung älterer Menschen mit geringen Mitteln gestärkt“, so Rosner. red