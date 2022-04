Das Uehlfelder „ Bänkla “ lädt am Freitag, 22. April, 20 Uhr, zu einem Auftritt von Matthias Egersdörfer in die Brauerei Prechtel. „ Nachrichten aus dem Hinterhaus“ heißt das Programm, mit dem der Kabarettist und Schauspieler aufwartet. Karten gibt es in der Brauerei Prechtel in Uehlfeld , in der Höchstadter Bücherstube und in der Buchhandlung Schmidt in Neustadt. Es gelten die bei der Aufführung aktuellen Corona-Regeln. Foto: Veranstalter