Für die Hilfsorganisationen wirkt es wie ein Lottogewinn. Einen symbolischen Scheck im Wert von 11 074,27 Euro übergaben die Mitglieder der Hobbykickermannschaft Turbine Michelau an Ute Stenzel und Lisa Franke vom Verein für sozialpädagogische Jugendbetreuung. Ziel des Vereins ist es, in überschaubaren Einrichtungen Jugendliche zu betreuen.

Der Verein hat seinen Hauptsitz in Nürnberg und unterhält Einrichtungen auch in unserer Region. Der Mitarbeiterverein kümmert sich um Kinder und Jugendliche, die einen Jugendhilfebedarf haben. Es sind Kinder, die oft aus Problemfamilien kommen. Deshalb gehört die Hilfe für Familienangehörige auch zu den Aufgaben des Vereins. Ziel ist es, im Gegensatz zur Heimerziehung in Großeinrichtungen, in überschaubaren, dezentralen Einheiten die Jugendlichen zu betreuen. Das geschieht zum Beispiel in Coburg durch eine stationäre Jugendhilfe in Form einer Mädchenwohngruppe mit sieben Plätzen.

Ferner macht der Verein auch teilstationäre Angebote für Kinder nach der Schule, bietet eine ambulante Hilfe in den Familien an ebenso wie ein betreutes Wohnen für Jugendliche in der Selbstfindungsphase (mindestens 16 Jahre).

Die großzügige Spende, die den leitenden Mitarbeiterinnen des Vereins übergeben werden konnte, war das erfreuliche Ergebnis des Hobbykickerturniers, das im Januar in der Michelauer Mainfeldhalle bereits zum sechsten Mal unter der Regie von Turbine stattfand.

Zahlreiche Mannschaften hatten sich nicht nur aktiv, sondern auch als Spender daran beteiligt. Weitere Spenden kamen von Firmen und Sponsoren und den Zuschauern. Für diese Welle der Hilfsbereitschaft bedankten sich alle Beteiligten und Spendenempfänger. Klaus Gagel