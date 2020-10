Alfredo Cantarella aus Welkenbach hat das Schmuckstück 2019 bei einem Urlaub in Neapel entdeckt und sofort zugeschlagen. Er habe einfach nicht Nein sagen können, als der wunderschön erhaltene Fiat 500 L (das L steht für Luxus, wie zum Beispiel das Autoradio und die Lederausstattung) zum Verkauf stand, sagte er. Der kleine Fiat mit dem Brotkorb auf dem Heck ist Baujahr 1972, wird also bald fünfzig. Wenn's zuhause in die Garage geht, dann verfährt Cantarella nach dem Motto "Wer sein Auto liebt, der schiebt". Sonst aber tut der Kleinwagen seinen Job gut. Das Einsteigen geht halt ein bisschen schwer. Gleich alt ist übrigens eine Vespa, die ebenfalls in seinem Fuhrpark ist. Foto: Bernhard Panzer