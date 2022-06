Das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Kynsperk nad Ohri und Himmelkron ist im Fichtelgebirgshof gebührend gefeiert worden. Bürgermeister Gerhard Schneider (CSU) sprach von einer mustergültigen Verbindung, Landrat Klaus Peter Söllner (FW) von einer besonderen Verantwortung der Deutschen, Partnerschaften in einem vereinten Europa zu pflegen.

Für die passende musikalische Einstimmung sorgte Renate Palder am Klavier mit Stücken der tschechischen Komponisten Anton Dvorak und Friedrich Smetana sowie im Duett mit Sänger Thorsten Pöhlmann. Das anschließende Beisammensein umrahmte Hansi Hümmer.

Besuche in Prag und Berlin

"Das Ziel unserer Partnerschaft war es von Anfang an, sich gegenseitig kennenzulernen, Vorurteile abzubauen und unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten", sagte Schneider. Dabei sehe man heute wieder, dass der Friede nicht selbstverständlich ist. In den vergangenen 20 Jahren habe es viele Begegnungen gegeben. Unvergessen seien die gemeinsamen Besuche in Prag und Berlin. Schneider dankte allen, die damals die richtigen Weichenstellungen getroffen hätten, auf Himmelkroner Seite sei dies vor allem Andi Krainhöfner gewesen.

Bürgermeister Tomas Svoboda erinnerte daran, dass die Sprachbarriere und die Entfernung zwischen den beiden Partnern zunächst ein gewisses Hindernis darstellten, aber dennoch habe es viele Bereiche gegeben, die Kynsperk mit Himmelkron verbanden: "Vor allem die Tatsachen, dass wir alle Europäer sind und die Kulturen beider Länder ähnliche Wurzeln haben." Svoboda gab sich überzeugt, dass man auch mit kleinen Schritten die Freundschaft weiter vertiefen könne.

Für Landrat Klaus Peter Söllner war die 20-jährige Partnerschaft wahrhaft ein Anlass zum Feiern: "Aber nicht, weil wir ein Jubiläum begehen, sondern weil wir eine lebendige Partnerschaft feiern dürfen. Ich denke, dass wir in der Euregio Egrensis keine Partnerschaft haben, die in einer derartigen Art und Weise gepflegt wird."

Die Grüße des damaligen Bürgermeisters René Bolvari überbrachte Jiri Danes, der frühere Direktor der Grundschule von Kynsperk. Er verwies auf die Bemühungen von Himmelkrons Bürgermeister Andreas Krainhöfner, die Ende September 2001 zur Unterzeichnung eines Partnerschaftsvertrages der beiden Kommunen führten. René Bolvari wünschte sich, dass diese Partnerschaft fortgesetzt und weiterentwickelt wird und den beiden Gemeinden zugutekommt.

Alexander Dietz stellte als Vertreter von Euregio Egrensis die Bedeutung dieser Partnerschaft heraus, die auch aus Mitteln dieser grenzüberschreitenden Einrichtung im Grenzgebiet zwischen Bayern, Böhmen, Sachsen und Thüringen gefördert wird. Ein Grußwort sprach auch SPD-Bezirksrat Holger Grießhammer.

Die Einträge in die Goldenen Bücher der Partnergemeinden waren weitere Höhepunkte der Feier.

Auf mehreren Rollups hatte Partnerschaftsbeauftragter Erwin Tischer die Geschichte der Zusammenarbeit verewigt. Rei.