Der Tennisclub Stadtsteinach geht ambitioniert in die neue Saison. "Wir werden unsere Jugendarbeit deutlich verstärken", sagt Dritter Vorsitzender Andreas Bobek. Damit wollen die Sportler die Basis schaffen für eine erfolgreiche Zukunft. Die Bemühungen aber reichen noch weiter: Mit Nachdruck sucht man einen Pächter für das Vereinslokal.

Die Tennisfreunde haben eine respektable sportliche Bilanz vorzuweisen. Zwölf bis 14 Mannschaften starten jede Saison - teilweise sogar in der Landesliga. Mit 140 Mitgliedern gehört der TC zu den größeren Vereinen Oberfrankens.

Doch auf den Lorbeeren will man sich nicht ausruhen. Die Vereinsführung weiß, dass eine ambitionierte Nachwuchsförderung essenziell ist für eine gute Zukunft. Deshalb will sie die Anstrengungen auf diesem Gebiet verstärken. "Wir haben zu diesem Zweck sogar einen gesonderten Ausschuss gegründet", unterstreicht Bobek. Der Jugendförderung dienen auch die Aktionen, die am Wochenende geplant sind: Heute wird die Saisoneröffnung mit attraktiven Angeboten verknüpft. Ab 14 Uhr ist die gesamte Bevölkerung auf das Gelände gegenüber dem Freibad eingeladen. Dann gibt es ein kostenloses Probetraining für Kinder und Erwachsene mit erfahrenen Trainern. An einem Info-Point kann man alles Wissenswerte erfahren über den weißen Sport insgesamt, aber auch über den 1978 gegründeten Zusammenschluss. Der kann mit fünf Courts im Freien aufwarten und mit zwei Plätzen in der Halle. Gegen 16 Uhr dürfen die Besucher sich selbst testen: Per genauer Messung wird die Aufschlag-Geschwindigkeit ihrer Bälle ermittelt.

Doch an diesem Aktionstag geht es nicht ausschließlich um Sport: Bei Kaffee und Kuchen können sich die Gäste entspannen. Natürlich gibt es auch andere Gaumenfreuden - allerdings nicht aus der vereinseigenen Küche. Die ist noch vakant, nachdem sich die bisherigen Pächter im Januar aus privaten Gründen anders orientiert haben.

Der Vorstand hat weder Kosten noch Mühen gescheut, um ein angenehmes Ambiente zu schaffen. Mit einem erheblichen Aufwand wurden Gastraum und Küche auf den neuesten Stand gebracht.

Bereits um 11 Uhr kommen die Mitglieder heute zu einem Weißwurst-Frühschoppen zusammen. Ein Schleifchen-Turnier schließt sich an. Mit der Initiative wollen die Aktiven auch Menschen in Not helfen. Der Erlös einer Spendenaktion geht an Opfer des Ukraine-Kriegs. rö