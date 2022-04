Seit drei Jahren schmückt die Dorfgemeinschaft von See und Oberlangenroth mitten im Dorf einen Osterbrunnen.

Achim Bär hat das Holzgestell für den Brunnen gebaut, den passenden Eisenrahmen lieferte Jürgen Pfeiffer, und Ingrid Wachsmann sorgte für die Kunst mit einem passenden Osterschild am Brunnen. Mit den blau/gelben Farben der Ukraine wurde ein Holzkasten mit Frühlingsblühern bepflanzt.

Am Edeka-Markt

Gemeinsam wurde dann in der Dorfgemeinschaft entschieden, einen Osterverkauf zugunsten der Ukraine am Eingang des Edeka-Einkaufsmarkt Neuenmarkt am heutigen Samstag von 9 bis 12 Uhr anzubieten. So werden Buchskränze ebenso zum Kauf angeboten wie kleine Sonnenblumenpflanzen in Tüten und bemalte Ostereier, die auch zum Teil vom Landwirt Michael Grampp vom benachbarten Eier-Hof gespendet wurden. Im Angebot auch ein Kuchen mit Sonnenblumen-Öl und Eierlikör und noch viele andere Sachen. Organisatorin Rosa Jurkat: "Wenn wir Geld zusammenbekommen, dann geht das an die Ukraine." Rei