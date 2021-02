Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten und einem geschätzten Gesamtschaden von circa 5500 Euro kam es am frühen Mittwochnachmittag im Einmündungsbereich der Kreisstraßen HAS 51 und HAS 52 zwischen Gleusdorf und Hemmendorf. Ein aus Richtung Ebern kommender 18-jähriger Fahranfänger übersah beim Abbiegen eine Opel-Fahrerin, die in Richtung Gleusdorf unterwegs war. Durch die Missachtung der Vorfahrt der Opel-Fahrerin kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge im Frontbereich massiv beschädigt wurden. Die Opel-Fahrerin wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Coburg gebracht. Eine 18-Jährige, die als Beifahrerin mit im Kia des Unfallverursachers saß, wurde leicht verletzt und mit dem ebenfalls leicht verletzten 18-jährigen Kia-Fahrer zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Ebern gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurden bei dem Unfall noch mehrere Verkehrsschilder am Fahrbahnrand beschädigt.