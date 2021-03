Ein Gesamtschaden von geschätzt rund 41 000 Euro entstand am frühen Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der A 70. Kurz nach der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt kam der 72-jährige Fahrer eines Kleinbusses mit Anhänger, der in Richtung Schweinfurt fuhr, wegen eines technischen Defektes auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen und schaltete die Warnblinkanlage ein. Warum er sein Gespann nicht auf den Pannenstreifen lenkte, ist bislang ungeklärt. Einige Minuten später übersah der 21-jährige Fahrer eines serbischen Kleintransporters wegen, wie er angab, erheblicher Übermüdung das erkennbare Hindernis auf der Fahrbahn und rammte den Anhänger frontal und mit voller Wucht. Dieser wurde durch den massiven Aufprall in zwei Teile zerrissen, bohrte sich teilweise in das Heck des Zugfahrzeugs und prallte gegen die Außenschutzplanke. Der Kleintransporter kam erheblich beschädigt auf der Überholspur zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Die Fahrbahn der A 70 in Richtung Schweinfurt war für mehrere Stunden zur Bergung der Unfallfahrzeuge und Fahrbahnreinigung gesperrt, der Verkehr wurde ausgeleitet. pol