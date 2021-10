Die Konzertreihe Klang-Kontakte in der Marienkirche in Königsberg wurde im Jahr 2021 abrupt durch die einsetzende Corona-Pandemie abgebrochen. Nun wird sie wieder aufgenommen und soll ganz im Zeichen der neuen Mühleisen-Orgel stehen. Das erste Konzert ist am Sonntag, 10. Oktober, um 19 Uhr in der Marienkirche .

Geboten wird dabei etwas Außergewöhnliches. Markus und Pascal Kaufmann, das junge Organisten-Duo aus dem sächsischen Lichtenstein, lassen beim Smetana-Werk die Moldau an der Orgel gleich vierhändig und vierfüßig strömen. Mit Musik von Antonín Dvorák zeichnen sie dabei auch das lebendige Leben am Flussufer nach.

Faszination, Dramatik und Dynamik zeichnet das Orgelspiel der Brüder aus. Insbesondere mit ihren eigenen Orgeltranskriptionen sinfonischer Orchesterwerke – angeregt durch ihren Mentor Markus Ludwig – entlocken sie Orgeln einen ungeahnten Reichtum an Facetten. Ihre Ausbildungswege umfassen gemeinsame Studienzeiten an der Dresdner Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ sowie der Hochschule für Kirchenmusik . Impulse verdanken die beiden dem Frauenkirchenorganisten Samuel Kummer sowie Martin Strohhäcker. Viele Sonder- und Bundesauszeichnungen bei „Jugend musiziert“ prämierten ihr fesselndes Orgelspiel, Cembalo- und Klavierspiel ebenso wie Stipendien der Sächsischen Mozartgesellschaft. Im Frühjahr 2017 beendete Markus Kaufmann seine Studien mit dem kirchenmusikalischen A-Examen und wurde zum Domorganisten nach Quedlinburg berufen. Jüngst wurde er an die Leipziger Nikolaikirche berufen. Ab dem 1. Dezember 2021 wird er dort als Nikolaikantor an der größten Orgel Sachsens wirken. Nach seiner Assistenz an der Frauenkirche Dresden hat Pascal Kaufmann als Kirchenmusiker in Augustusburg mit dem „Augustusburger Musiksommer“ ein neues Konzertformat geschaffen und mit der Gründung der „Jungen Philharmonie Augustusburg“ für Aufsehen gesorgt.

Karten zu je 15 Euro gibt es bei den Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Es handelt sich dabei um das verschobene Konzert vom letzten Jahr. Die Karten, die seinerzeit erworben wurden, bleiben gültig. sn