Um Leistungsträger wie Gastgeber, Winzer, Brauer, Direktvermarkter usw. bei der professionellen Werbung zu unterstützen, bietet Haßberge Tourismus im Februar folgende Online-Seminare ohne Kostenbeteiligung mit Referentin Julia Träger von MOMix an:

Dienstag, 23. Februar, 17.30 bis 20 Uhr " Social Media für Einsteiger": Welche Möglichkeiten, Chancen und Ziele bieten verschiedene Social-Media-Kanäle? Welche Inhaltsformate gibt es? Kennen Sie Google my Business?

Mittwoch, 24. Februar, 17.30 bis 20 Uhr " Social Media für Fortgeschrittene": Ziele und Zielgruppen, Facebook : Welche Tools kann ich nutzen? Wie kann ich meine Reichweite erhöhen? Wie schalte ich Werbung ? Instagram : Contentstrategie und Hashtags, Follower- und Reichweitensteigerung

Anmeldeschluss ist am 11. Februar. Der Zugangslink wird nach verbindlicher Anmeldung per E-Mail verschickt. Interessierte Leistungsträger melden sich für weitere Informationen telefonisch unter Rufnummer 09523/50337-10 oder per E-Mail an info@hassberge-tourismus.de. Ansprechpartnerin ist Luisa Burkard-Baumgärtner. red