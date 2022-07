Am heutigen Freitag wird der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder nach Obertheres kommen. Das teilt der CSU-Landtagsabgeordnete Steffen Vogel mit.

Die CSU-Unterfranken wird in der Maintalgemeinde ab 18 Uhr ihren Bezirksparteitag in der neuen Sporthalle abhalten, in dessen Mittelpunkt die Neuwahl eines neuen Bezirksvorsitzenden steht, weil der bisherige Vorsitzende Gerhard Eck seinen Rückzug erklärt hat und damit ein Nachfolger gefunden werden muss. Die Delegierten haben die Wahl zwischen dem hiesigen Landtagsabgeordneten Steffen Vogel und dem Kissinger MdL und Innenstaatssekretär Sandro Kirchner . Die Gemeinde Theres lädt anlässlich des Besuchs von Söder zu einem Empfang mit Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde mit dem Ministerpräsidenten um 18.30 Uhr auch die interessierte Bevölkerung auf den Dorfplatz vor der Halle ein. Zweiter Bürgermeister Manfred Rott wird die Gemeinde und den Neubau des Dorfgemeinschaftshaus mit Sporthalle und mit dem neuen Dorfplatz vorstellen. Auch der Ministerpräsident wird zu den Gästen sprechen. Um 19 Uhr wird dann Söder zu den Delegierten in der Halle stoßen, um dort eine Grundsatzrede zur aktuellen politischen Lage zu halten. red