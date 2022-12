Die gotische Marienkirche in Königsberg beherbergt mit der Mühleisenorgel aus dem Jahr 2020 eine der größten und klangvollsten Orgeln der Region. Diese wird am Donnerstag, 8. Dezember, um 18.30 Uhr anlässlich der Reihe Moonlight-Konzerte in diesem großen Gotteshaus wieder erklingen.

Diesmal ist es der junge Organist Ivo Schwinn aus Königsberg, ein Bundespreisträger von „Jugend musiziert“, der die Königin der Instrumente mit Kompositionen zur Adventszeit fordern wird. Spielen wird er von Jean-François Dandrieu (1682 – 1738) das Magnificat in D-Dur, von Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) drei Choralbearbeitungen „Nun komm, der Heiden Heiland“, BWV 659, 660, 661, sowie von Jean Langlais das „Chant de Paix“.

Außerdem werden von Maurice Duruflé (1902 – 1986) Prélude et Fugue sur le nom d’ Alain, Op. 7, sowie von Jehan Alain (1911 – 1940) Litanies zu hören sein.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Bei einem weiteren Moonlight-Konzert in der Passionszeit wird am 7. März 2023 um 19 Uhr Kirchenmusikdirektor Gerd Henecke aus Sulzbach-Rosenberg spielen.