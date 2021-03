Ab dem heutigen Montag, 15.März, können ausgewählte Veranstaltungen im und vom Umweltbildungszentrum UBiZ in Oberschleichach eingeschränkt und je nach Inzidenz wieder stattfinden. Andere finden grundsätzlich digital statt:

Der Selbstversorgergarten: gesund und autark

Am Mittwoch, 17.März, von 19 bis 20.30 Uhr gibt Otmar Diez in einem Online-Seminar Einblicke in den Aufbau und die Vorgehensweise für einen Selbstversorgergarten. Zeitersparnis, Beetformen, Arbeitsmethoden, Planungen sind nur einige Fachbegriffe, die in dem Kurs geklärt und besprochen werden. So steht dem Start in eine wachsende Selbstversorgung nichts mehr im Weg. Das Team des UBiZ steht für (technische) Fragen und Probleme zur Verfügung. Anmeldung erforderlich.

Die Naturkundliche Hausapotheke

Am Samstag, 20.März, von 10 bis 16 Uhr gibt Manuela Wolf im UBiZ Oberschleichach theoretische und praktische Einblicke in die traditionelle, fast vergessene und teils neue naturkundliche Anwendung von Tees, Tinkturen, Salben und Ölen, die bei diversen Krankheiten wie Erkältung , Schmerzen oder Verletzung ihre Anwendung finden. Während der Veranstaltung, auch beim Ankommen und Verabschieden, herrscht Maskenpflicht. Eine Anmeldung vorab ist erforderlich.

Gebäudethermographie am Holzblockhaus in der Praxis

Markus Hahn und Benjamin Knottek zeigen am Montag, 22.März, von 19 bis 20.30 Uhr die Möglichkeiten der Thermografie im Außen- und Innenbereich auf, sie finden so Schwachstellen am Haus, Gefahrenbereiche für Schimmelpilzbefall und andere Problemzonen.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Siedlerverein im Siedlerheim Knetzgau, Schultheißstraße 2 in Knetzgau statt.

Während der Veranstaltung, auch beim Ankommen und Verabschieden, herrscht Maskenpflicht. Eine Anmeldung vorab ist erforderlich.

Frühjahrsputz für Körper und Seele

Ute Solf stellt am Dienstag, 23.März, von 18.30 bis 20 Uhr im digitalen Kursraum Elemente vor, die dem Fasten oder "Reinigen" dienen und so die eigenen Frühlingskräfte wecken können. Verschiedene Kräuter und ihre Wirkung stehen genauso auf dem Programm wie einfache Methoden und Übungen, um den Körper zu unterstützen. Das Team des UBiZ steht bei dieser Online-Veranstaltung für alle Fragen zur Verfügung. Anmeldung ist erforderlich. red