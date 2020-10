Andreas Dorsch In Höchstadt tut sich was für die Entspannung des Wohnungsmarktes. In seiner Sitzung am Montagabend segnete der Stadtrat gleich zwei projektbezogene Bebauungspläne ab: den Bau von 32 Reihenhäusern auf dem Areal des ehemaligen Edeka-Marktes an der B 470 in Höchstadt-Süd und die Errichtung einer Wohnanlage am Kieferndorfer Weg gegenüber dem Aischpark-Center.