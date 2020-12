Einstimmig hat der Gemeinderat am Montagabend einen Jugendraum im Westflügel des Dorfgemeinschaftshauses auf den Weg gebracht. Die Gesamtkosten bezifferte Bürgermeister Philip Laaber auf 290 385 Euro. "Beantragt ist hierfür eine hohe Förderung beim Amt für Ländliche Entwicklung. Wir rechnen mit einer 90-prozentige Bezuschussung", so Laaber.

Am Ende des Jahre bedankte er sich bei allen Ratsmitgliedern für die guten und sachlich geführten Diskussionen. Leider sei durch die Corona-Pandemie auch in der Gemeinde "vieles stillgelegt" worden.

Nach dem einstimmigen Beschluss in der Novembersitzung sei die Änderung des Bebauungsplans "An der Breiten Wiese II" erfolgt. Das große freie Grundstück sei geteilt worden, beide Areale habe man mittlerweile an Bauinteressenten verkauft, gab Laaber bekannt.

15 000 Euro hat die Kommune für den Einbau einer neuen Messanlage im Regenauflaufbecken Richtung Untersteinach investiert. Eine schnelle Zwischenlösung konnte in Sachen Trinkwasserhochbehälter Buch dank der Hilfe durch die Nachbargemeinde Marktleugast gefunden werden.

Angegangen werden muss laut Laaber die Ausweisung eines neuen Baugebiets "Breite Wiese III".

Zweiter Bürgermeister Klaus Witzgall dankte Laaber für die Zusammenarbeit. Das neue Gemeindeoberhaupt habe sich gut eingearbeitet. kpw