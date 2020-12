Irgendwann zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen sprühte ein Unbekannter auf der Rückseite des Universitätsgebäudes in der Kapuzinerstraße zwei Graffitis. Durch das Anbringen der schwarzen und blauen Sprühereien ist Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Palette auf Straße demoliert Auto

Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr fuhr eine VW-Polo-Fahrerin auf dem Berliner Ring in Richtung Rodezstraße über eine Palette, weshalb die vordere rechte Felge des Autos beschädigt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verlierer der Palette nimmt die Polizei entgegen.

73-Jährige erleidet Rauchvergiftung

Böse Überraschung am Montagnachmittag für eine 73-Jährige: Als die Seniorin vom Einkaufen in ihre Wohnung zurückkam, brannte es dort. Die Dame hatte vergessen, die Kerzen eines Adventskranzes auszumachen. Sie konnte den Brand selbst löschen, zog sich dabei aber eine Rauchvergiftung zu. pol