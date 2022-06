Steffen Standke

Seit 35 Jahren lebt der Aschaffenburger Dirk Hönerlage in Bad Brückenau. Er hat mächtig Spuren hinterlassen. Weil das so ist, erhielt der ehemalige stellvertretende Schulleiter des Franz-Miltenberger-Gymnasiums die Stadtplakette in Gold verliehen. Die Ehrung nahm der stellvertretende Bürgermeister Jürgen Pfister (PWG) vor.

Fair-Trade-Gedanken etabliert

Hönerlage hat sich vor allem um den Gedanken des "fairen Handels" in der Rhöner Kleinstadt verdient gemacht. Er gründete noch in den 1980er-Jahren den Verein "Eine-Welt-Gruppe Bad Brückenau", dessen Vorsitzender der 64-Jährige immer noch ist. 2005 eröffnete der "Eine-Welt-Laden"; sieben Jahre später wurde Bad Brückenau dann auch dank Hönerlages Initiative zur "Fair-Trade-Stadt" ernannt. Weit vor anderen in der Rhön, wie Jürgen Pfister betonte.

Dem Bürgermeister-Stellvertreter war das Fußball-WM-Turnier 2014 nur mit fair gehandelten Bällen in Erinnerung. Aber auch der nachhaltig produzierte Stadtkaffee sei etwas, das sehr häufig aus- und verschenkt werde.

Pfister nannte Hönerlage auch als treibende Kraft hinter der Stolpersteinverlegung für die in der Nazizeit verfolgten Juden Brückenaus. Die Initiative dafür entsprang einem Projektseminar am Miltenberger-Gymnasium 2016. Hönerlage und Co. gelang es, den Stadtrat, der das Stolpersteinprojekt zunächst ablehnte, doch noch davon zu überzeugen.

Das dritte große Verdienst des Aschaffenburgers ist das um die örtliche Kulturlandschaft. Zwar betreute Dirk Hönerlage während seiner 35 Jahre als Lehrer am Gymnasium viele Theater-AGs. Aber die Gruppe Kompassion aus vielen Ehemaligen lebt auch durch sein Engagement in der Freizeit fort.

Würdigung weitergereicht

Die Auszeichnung selbst machten den Geehrten "auch ein bisschen verlegen" wie er zugab. Eigentlich müsse er sie an die Menschen weitergeben, die jeweils beteiligt waren. Die Fair-Trade-Bewegung, auch die Stolpersteine: Sie seien ein Werk von Vielen. "Das ist zivilgesellschaftliches Engagement. Das kann man nicht an einer Person festmachen."

Hönerlage sinnierte ein wenig über seine schon lange Zeit in der Rhön, die für ihn zwei Aspekte bietet: zum einen das Bodenständige, das Vorhandene, was es zu bewahren gilt. Und zum anderen die Perspektive, dass etwas vorangeht, dass man über den Tellerrand schaut.

Schließlich trug sich der so Geehrte bei einem kleinen Umtrunk in das Goldene Buch der Stadt Bad Brückenau ein.