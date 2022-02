Die Jugendarbeit im Landkreis Coburg startet mit vielen tollen Aktionen und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche ins Jahr 2022. Neben den Ferienprogrammen, Streetballturnieren in Zusammenarbeit mit dem Schlupfwinkel Ahorn und BBC sowie Brose Bamberg ab Ende Mai oder einer Online-Stream-Lesung aus der Mediathek in Neustadt wird es einmal monatlich zu verschiedenen internationalen Tagen Angebote geben.

Begonnen wird mit dem internationalen Tag des Radios im Februar. Mit der richtigen Lösung eines kniffeligen Kreuzworträtsels gibt es die Möglichkeit, einen eigenen Radiobausatz zu gewinnen oder hinter die Kulissen eines Radiosenders zu blicken. In Zusammenarbeit mit dem Radiosender "Studio JungFM - Hörsturz", dem Jugendradionetzwerksender Oberfranken von Radio Galaxy, erfahren die Gewinner nicht nur, wie Radio funktioniert, sondern lernen auch kennen, wie man einen Radiobeitrag erstellt, schneidet und sendet. Das Kreuzworträtsel ist zu finden unter www.koja.de oder über die Social-Media-Kanäle der KoJa (Kommunalen Jugendarbeit) auf Facebook und Instragram. Fertig ausgefüllt kann das Rätsel dann per E-Mail an info@koja.de geschickt werden. Die Teilnahme ist noch bis 25. Februar möglich. Bei Fragen hilft die Kommunale Jugendarbeit, Landkreis Coburg, unter Telefon 09561/5142203 gerne weiter, teilt das Landratsamt mit. red