Gaffer statt Helfer

Eine Fahrt auf der Landstraße in der Fränkischen. Über ein Feld hinweg sehe ich, dass an der nächsten Kreuzung zwei Autos an der Seite stehen. Ein Unfall? In meinem Kopf rattert es. Brauchen sie Hilfe? Ich hab doch einen Termin. Aber mal anhalten und schauen, ob sie Hilfe brauchen, werd ich auf jeden Fall.

Je näher ich an den "Unfall" hinfahre, desto langsamer werde ich. Und desto seltsamer schauen mich die beiden Männer an. Als ich schließlich in Schrittgeschwindigkeit an den beiden am Straßenrand geparkten (!) Autos vorbei fahre, komme ich mir ganz schön blöd vor. Keine Verletzten, nicht mal ein Auffahrunfall. Einfach zwei Bekannte, die sich zufällig wohl getroffen haben und jetzt zusammen eine Zigarette rauchen.

Während ich also ganz froh bin, dass ich doch pünktlich zu meinem Termin komme, denken die rauchenden Männer am Straßenrand sicher, ich sei ne komische Gafferin. Hiermit offiziell: Entschuldigung, ich wollte nur helfen.