Gesunde Ernährung und Alltagskompetenzen waren die Themen beim Besuch von drei Abgeordneten der Freien-Wähler-Landtagsfraktion in Schwaig. Kultusstaatssekretärin Anna Stolz, die aus dem Uehlfelder Ortsteil Voggendorf stammende Gabi Schmidt, Mitglied der Kinderkommission, und Wolfgang Hauber waren angereist, um den Garten der Grundschule auf Vordermann zu bringen. Dabei konnten die Kinder hautnah erleben, wie ein gepflegter Garten aussieht und welches Obst und Gemüse ganz einfach selbst angebaut werden kann. Außerdem wurde Schülern und Lehrern der Ernährungskompass der Baywa-Stiftung nähergebracht.

"Gesunde Ernährung ist ein wichtiger Eckpfeiler. Gerade heute, in einer Zeit, in der die Anzahl übergewichtiger Kinder stetig ansteigt. Rund jedes fünfte Kind zwischen elf und 13 Jahren ist laut Robert-Koch-Institut zu dick", erklärte Gabi Schmidt, die sich schon lange aktiv für die Einführung von Alltagskompetenzen an Schulen einsetzt. Am 13. Januar 2020 hat der Bayerische Ministerrat beschlossen, mindestens eine Projektwoche an Grund- und weiterführenden Schulen verpflichtend einzuführen. Zu den Bereichen Alltagskompetenzen und Lebensökonomie zählen die fünf Handlungsfelder Ernährung, Gesundheit, selbstbestimmtes Verbraucherverhalten, Umweltverhalten und Haushaltsführung. Das Konzept zielt darauf ab, den Lebensweltbezug im schulischen Alltag selbstverständlich werden zu lassen. Projekte zu den fünf Handlungsfeldern aus dem Bereich Alltagskompetenz und Lebensökonomie - z. B. bei Kooperationen mit Bauernhöfen, Initiativen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Verbraucherschutz- oder Gesundheitspräventionsprogrammen - werden dadurch fest im Schulsystem verankert.

Eine notwendige Voraussetzung für ein gesundes Leben ist die ausgewogene Ernährung. Die Baywa-Stiftung hat deshalb einen Ernährungskompass erstellt, der die Lehrkräfte dabei unterstützen kann, das Thema fächerübergreifend in den Unterricht zu integrieren. Geschäftsführerin Maria Thon dazu: "Der Ernährungskompass bringt gesunde Ernährung spielerisch in die Klassenzimmer." Alle Grundschulen können sich für einen kostenlosen Klassensatz anmelden: www.der-ernaehrungskompass.de. red